Regen verschafft Wäldern nur leichte Entlastung

Hessen. Trotz der teils heftigen Regenfälle in diesem Sommer geben Forstexperten für die hessischen Wälder nach den enormen Schäden der vergangenen Jahre keine Entwarnung. "Der Regen hilft - aber tatsächlich nur bedingt", sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs HessenForst der Deutschen Presse-Agentur. "Vor allem profitieren unsere Pflanzungen aus dem Frühjahr vom Wasser." Die tieferen Bodenspeicher in 1,80 Meter Tiefe seien aber besonders im Norden von Hessen immer noch nicht aufgefüllt - "dafür müsste es mindestens die nächsten drei Monate noch durchregnen", so die Sprecherin. Die tieferen Baumwurzeln stünden immer noch im Trockenen.

Der Wald profitiere besonders von langsamem und stetigem Regen. Starkregenereignisse dagegen würden wenig helfen, weil das meiste Wasser in diesen Fällen oberirdisch ablaufe.