Regen und Wolken in Hessen erwartet - Glättegefahr in der Nacht

Hessen. Ein trüber Mix aus Wolken und Regen erwartet die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Am Sonntagmorgen lässt sich im Norden die Sonne etwas durchblicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Tagsüber wird es überwiegend bewölkt, vereinzelt fällt etwas Regen. Im Bergland können teils starke Böen auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 8 Grad.

Die Nacht zu Montag wird bedeckt und regnerisch. Im Bergland und im Norden kann Schnee fallen. Es herrscht Glättegefahr. In Südhessen fallen die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad. Im Norden und in Hochlagen wird es etwas kälter bei Tiefstwerten zwischen -1 und 2 Grad.

Die Woche startet wechselhaft bewölkt mit etwas Regen am Vormittag. Die Temperaturen steigen am Montag maximal auf 6 bis 9 Grad.