Regen und Schneeregen zum Wochenstart in Hessen erwartet

Hessen. Die Woche in Hessen startet regnerisch, vereinzelt schneit es auch. Am Montag soll es bewölkt werden und gebietsweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag kann es auch in tiefen Lagen zu Schneeregen kommen, im Bergland soll es schneien. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 bis 6 Grad, in Hochlagen bei -1 bis 2 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht auf Dienstag soll es bewölkt und regnerisch werden, im Bergland soll es schneien. Der DWD warnt vor Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf 2 bis -1 Grad ab, in Hochlagen auf bis zu -4 Grad. Auch am Dienstag soll zu Regen und am Abend auch zu Schneeregen kommen, im Bergland auch zu länger andauerndem Schneefall. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 8 Grad in Südhessen, sonst zwischen 2 und 5 Grad, in höheren Lagen bei -1 Grad.