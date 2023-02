Regen, Schnee und Wolken - ungemütliches Wetter in Hessen erwartet

Hessen. In Hessen wird es zum Wochenende hin immer kälter. Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei bewölktem Wetter zeitweise auch mit etwas Regen und Temperaturen von 8 bis 12 Grad und bis zu 8 Grad in Hochlagen. Für die Nacht zu Freitag warnt der Wetterdienst örtlich vor Glätte und stellenweisem Nebel.

Am Wochenende soll es mit Temperaturen von 5 bis 9 Grad am Freitag und 5 bis 8 Grad am Samstag nicht nur kälter werden. Laut DWD regnet es auch mehr und im Bergland ist mit Schnee zu rechnen. Am Samstag sei auch im Tiefland Schneeregen möglich.