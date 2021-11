Regen, Schnee und Sturm / Auf den Straßen kann es glatt werden

Hessenwetter. Das Wetter in der ersten Adventswoche wird alles andere als schön: nass, kalt und ziemlich stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet nach einer Nacht mit teilweise Minusgraden und Schneefall einen wolkenverhangenen Wochenbeginn für Hessen. Außerdem soll es am Montag regnen und in den Hochlagen schneien. Die Temperaturen werden der Vorhersage zufolge höchstens vier Grad erreichen. Nachts müssen sich Autofahrer wieder auf glatte Straßen einstellen.

Mit Schnee und Regen und matschigen Straßen ist dem DWD zufolge auch am Dienstag zu rechnen. In höheren Lagen könne es zeitweise kräftig schneien. Stürmischer Wind und kräftige Böen sorgen dann eventuell für Schneeverwehungen. Mit sieben Grad soll es etwas wärmer werden. Für Mittwoch erwarten die Meteorologen sogar zehn Grad, allerdings bei Dauerregen.