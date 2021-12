Regeln für Gottesdienste

Bensheim. In Umsetzung der hessischen Landesverordnung und der Dienstanweisung des Bistums Mainz gilt ab sofort für die Gottesdienste im Pfarreienverbund Bensheim folgende Regelung: Maskenpflicht auch während des Gottesdienstes und weiterhin Einhaltung der Mindestabstände. Alle Gottesdienste werden unter Anwendung der 3G-Regel gefeiert. Das bedeutet: Zutritt zum Gottesdienst nur für Menschen, die geimpft oder genesen sind oder einen tagesaktuellen Corona-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) oder negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Dies wird am Eingang geprüft. Geimpften/genesenen Personen gleichgestellt sind Kinder unter sechs Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (schriftliches ärztliches Zeugnis, mit vollständigem Namen und Geburtsdatum), können durch einen Testnachweis (Testheft oder Schnelltest/PCR-Test) Geimpften/Genesenen gleichgestellt werden. Darüber hinaus wird die vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten am Sonntagmorgen über die Pfarrbüros im Laufe der vorangehenden Woche weiterhin empfohlen, da zur Umsetzung des Abstandsgebotes nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zu den Gottesdiensten in die Kirche eingelassen werden dürfen.

