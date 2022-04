Rechnen üben auch ohne Mathebuch

Liebe Kinder, heute dreht sich bei uns auf der ersten Region-Seite alles um das Thema Mathematik.

Sicher lernt ihr auch schon rechnen in der Schule. Aber wusstet ihr eigentlich, dass die Geschichte der Mathematik viele Jahrtausende zurückreicht? Erste Anfänge von Zählverfahren gab es schon vor 50 000 Jahren. Die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, die Chinesen und die Mitteleuropärer – sie alle haben ihren Teil zu der Mathematik beigetragen, die wir heute kennen.

Fred Fuchs © MM

Und auch, wenn es einem manchmal so vorkommen mag: Mathematik gibt es längst nicht nur in Rechenaufgaben in euren Schulbüchern. Wenn man genau hinsieht, dann kann man sie überall entdecken: zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt. Deswegen ist es wichtig, dass ihr lernt, mit Zahlen umzugehen.

Das kann übrigens auch ziemlich viel Spaß machen. Habt ihr in der Schule zum Beispiel schon einmal Eckenrechnen gespielt? Nein? Dann verrate euch jetzt, wie das geht.

Zu Beginn des Spiels stellt sich jedes Kind in eine Ecke des Raumes. Der Spielleiter – wahrscheinlich euer Mathelehrer oder eure Mathelehrerin – nennt eine Rechenaufgabe. Alle Kinder versuchen dann so schnell es geht die Lösung zu finden. Wer meint, das Ergebnis zu kennen, der braucht sich nicht melden, sondern ruft es einfach laut in den Raum. Das Kind, das zuerst die richtige Antwort gibt, darf zur nächsten Ecke laufen. Dann wird die nächste Rechenaufgabe gestellt. Gewonnen hat das Kind, das als erstes wieder in seiner Startecke angekommen ist.

Viel Spaß beim Eckenrechnen wünscht euch euer Fred Fuchs! ssr