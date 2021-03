  Rauch im Keller: 40 Menschen evakuiert

Rimbach. Am späten Samstagabend um kurz vor 23 Uhr meldete eine Hausbewohnerin in einem Mehrparteienhaus an der Straße „Im Kreuzwinkel“ im Rimbach eine starke Rauchentwicklung im Keller. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen weiter berichtet, evakuierten die Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei 40 Menschen aus dem Gebäude. Drei Bewohner wurden leicht verletzt, einer von ihnen kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus, die anderen beiden konnten vor Ort bleiben. Der Großteil der Hausbewohner, der nicht bei Bekannten unterkam, musste im Rimbacher Bürgerhaus übernachten, sie konnten wegen des Qualms nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Angaben zur Schadensursache und zur Höhe des Sachschadens konnten noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache erfolgen am Montag.

AdUnit urban-intext1