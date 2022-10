Raubüberfall auf Getränkemarkt in Nieder-Ramstadt

Mühltal. Am frühen Donnerstagabend (13.10.) ist um 19.25 Uhr ein Getränkemarkt in der Rheinstraße in Nieder-Ramstadt überfallen worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Tatzeitpunkt begab sich der spätere Täter an den Kassenbereich und legte eine helle Stofftasche auf den Tresen, wie die Polizei berichtet. Im Anschluss forderte er unter Vorhalt einer Pistole die 54-jährige Kassiererin auf, die zuvor abgelegte Tasche mit Bargeld zu befüllen. Nachdem Bargeld in unbekannter Höhe in dem Stoffbeutel verstaut worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Während der Tat hielt sich noch ein 22-jähriger Kunde in dem Markt auf. Beschrieben wurde der Täter wie folgt: Er sei etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von normaler Statur und habe ohne erkennbaren Akzent deutsch gesprochen. Er habe einen auffällig rotbraunen Vollbart, Wollmütze, dunkelblaue Sweatjacke und eine dunkle Hose getragen. Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen.