Raubüberfall auf 62-Jährigen

Darmstadt-Dieburg. Nachdem sich am frühen Dienstagmorgen (7.6.) in Roßdorf (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein Raub "In den

Leppsteinswiesen" zugetragen haben soll, suchen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei nach Zeugen.

Gegen 5 Uhr wurde der Polizei Ober-Ramstadt der Vorfall gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen drei bislang unbekannte Männer einem 62-Jährigen bis nach Hause gefolgt sein. Dort soll das unbekannte Trio eine Waffe vorgezeigt

und die Herausgabe seines Geldes gefordert haben. Im Anschluss sollen sie mit mehreren Tausend Euro geflüchtet sein. Die Flüchtigen sollen schwarze Kleidung und Sturmhauben getragen haben.

Für den Fortgang der Ermittlungen hofft das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt auf Zeugen, die in diesem Zeitraum sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen im dortigen Bereich gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

