Raser verursacht Unfall auf der A 67: 70.000 Euro Schaden

Büttelborn. Bei einem Unfall auf der A 67 bei Büttelborn wurde der Unfallverursacher schwer verletzt. Der 42-Jährige soll nach Angaben von Zeugen auf der Autobahn gerast sein, als er kurz nach der Anschlussstelle Büttelborn auf dem linken Fahrstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie die Polizei weiter berichtete, geriet der Pkw ins Schlingern und prallte mit hoher Wucht gegen ein Auto mit vier Insassen, bei dem eine 17-jährige Fahranfängerin am Steuer saß. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich das auffahrende Fahrzeug und landete auf dem Dach. Im anderen Auto wurden die Insassen leicht verletzt. Mindestens zwei weitere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn wurden durch Trümmerteile beschädigt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von 70.000 Euro aus. Die Autobahn wurde in Richtung Norden für eine halbe Stunde gesperrt werden, anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

