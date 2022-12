Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit Rap ist das beliebteste Musik-Genre in Bensheim

Bergstraße. Beim Spotify „Wrapped" enthüllt der schwedische Audio-Streaming-Dienst, welche Künstler, Alben, Songs und Podcasts 2022 am beliebtesten waren. In Bensheim dominierte dieses Jahr der Rapper RAF Camora in den Ohren der Spotify-Hörer.