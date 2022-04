Radtour des ADFC Bergstraße zur KZ-Gedenkstätte

Bergstraße. Zu einer „Radtour der anderen Art“ lädt der ADFC Bergstraße ein, um gemeinsam mit Radlern aus dem ADFC Weinheim, die KZ-Gedenkstätte in Osthofen zu besuchen und an einer Führung teilzunehmen.

Zeugnisse in Erinnerung rufen

„Nicht weit von unserer Heimat finden wir Zeugnisse deutscher Geschichte, die immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Der Karfreitag ist sicher vom Tag her ein passendes Erleben dieser Geschichte“, heißt es in der Einladung des ADFC.

Zu der Radtour treffen sich die Bergsträßer Teilnehmer in Bensheim am Bahnhof (Ostseite) um 12.30 Uhr. Die Ankunft in Osthofen ist für 14.30 Uhr geplant. Zurück geht es gegen 16 Uhr über Gernsheim nach Bensheim. red

Info: Eine Anmeldung noch heute ist erforderlich auf der ADFC-Homepage.

