Radio-Workshop bei Antenne Bergstraße

Bergstraße. Das ehrenamtliche Bürgerradio Antenne Bergstraße geht auch in diesem Jahr wieder auf Sendung.

Vom 24. September bis 2. Oktober ist Antenne Bergstraße zur Interkulturellen Woche der Stadt Heppenheim „on air“. Empfangbar ist das Bürgerradio in der Region über die UKW-Frequenz 91,7 MHz und im Internet als Webradio auf www.antennebergstrasse.de.

Grundlagen erarbeiten

Im Vorfeld der Sendewoche bietet Antenne Bergstraße für alle Interessierten Workshops an, in denen die Teilnehmer die Grundlagen für ihre Mitarbeit beim Radioprojekt beigebracht bekommen. Den Auftakt bildet am Samstag, 20. August, ein Technik-Workshop. Am Sonntag, 21. August, folgt ein Journalismus-Workshop.

Wiederholung im Septermber

Beide Lehrgänge gehen jeweils von 10 bis 14 Uhr und werden im Schuldorf Bergstraße (Gebäude 8) in Seeheim-Jugenheim abgehalten.

Für alle Interessierten, die im August nicht teilnehmen können, werden der Journalismus-Workshop am 10. September und der Technik-Workshop am 11. September nochmals angeboten. red

Info: Anmeldung und Informationen zu den Teilnahmegebühren per E-Mail an kontakt@antennebergstrasse.de