Bischofsheim. Ein Fahrradfahrer ist nach einem Unfall im Kreis Groß-Gerau gestorben. Beim Überqueren einer Straße in der Gemeinde Bischofsheim wurde der 60-Jährige am Dienstagmittag aus bislang ungeklärten Gründen von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Am frühen Mittwochmorgen teilte die Polizei mit, dass der 60-Jährige den Unfall nicht überlebt habe.

