Darmstadt. Ein Radfahrer ist in Darmstadt von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der 30-Jährige habe am Mittwochabend offenbar die Bahngleise überqueren wollen und dabei die heranfahrende Straßenbahn übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach der Kollision sei der Mann ansprechbar gewesen. Er kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Der Bahnverkehr wurde laut Polizei kurzzeitig unterbrochen.

