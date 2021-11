Radfahrer schwer verletzt

Viernheim. Am Sonntag ereignete sich gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Viernheim, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war der 42-jährige Radfahrer mit seinem E-Bike auf der Lampertheimer Straße unterwegs – dort stieß er mit einem ausparkenden Pkw eines 40-jährigen Fahrers zusammen. Der Radfahrer kam zu Fall und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am E-Bike entstand Sachschaden. Beide Fahrer stammen aus dem Kreis Bergstraße. Zur genauen Klärung des Unfallherganges und der technischen Umstände wurde ein Sachverständiger vor Ort hinzugezogen.

