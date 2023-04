Rad-Sternfahrt für die Verkehrswende

Bergstraße. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, finden bundesweit dezentrale Aktionstage für eine Verkehrswende statt. Viele lokale Organisationen und Initiativen aus Südhessen schließen sich den Forderungen nach einer bezahlbaren, umwelt- und klimaschonenden Mobilität in Hessen und bundesweit an und rufen auf zur Fahrrad-Sternfahrt nach Bickenbach. Zu den Initiatoren im Kreis Bergstraße zählen unter anderem der BUND, der Naturschutzbund, der ADFC, das Klimabündnis, das Netzwerk Bergstraße Mobil und Fridays for Future Bensheim. Die Teilnehmer der Sternfahrt am Sonntag, 23. April, starten in Darmstadt, Rüsselsheim, Heppenheim und Gernsheim und treffen sich um 14 Uhr am Naturfreundehaus Moorhaus in Pfungstadt.

Von Heppenheim über Bensheim

Die Radfahrt ab Heppenheim startet um 12.30 Uhr an der Nibelungenschule (Nibelungenstraße 12), gegen 13 Uhr können sich in Bensheim am Bahnhofsvorplatz weitere Radfahrer anschließen. Ab Pfungstadt radeln alle gemeinsam nach Bickenbach, wo um circa 15 Uhr auf dem Rathausplatz die Abschlusskundgebung beginnt.

Den hessischen Landtagsabgeordneten soll dort eine Liste mit Forderungen übergeben werden. Das Bündnis fordert eine Neubewertung des Bundesverkehrswegeplans im Hinblick auf Klimaneutralität und Klimaanpassung, den Verzicht auf den Ausbau der Autobahnen 5, 67 und 60, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und der Radwege, faire Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und Tempolimits für Autobahnen, Land- und innerörtliche Straßen.

„Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, der seit 1990 nicht zur Einsparung von Treibhausgasen beigetragen hat. Der Autoverkehr zerstört die Natur durch seinen immensen Flächenverbrauch. Es werden Verletzungen und Todesfälle verursacht. Die Gesundheit wird durch Lärm, giftige Emissionen wie Stickoxide und Feinstaub sowie Mikroplastik (Reifenabrieb) belastet. Mehr Straßen erzeugen immer mehr Verkehr – der Bau von Straßen ist teuer – ein Auto ist teuer. Ein Ausbau des ÖPNV, vor allem im ländlichen Bereich, trägt dazu bei, dass Haushalte ohne Auto nicht abgehängt sind“, heißt es in dem Aufruf. red