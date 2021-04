Quote fast auf Niveau von 2020

Im Kreis Bergstraße waren im April 5968 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen somit um 224 zurück, dies entspricht einem Rückgang um 3,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenzahl um 239 Personen und damit um 4,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag im Kreis Bergstraße bei 4,0 Prozent. Im Vorjahr waren es 3,9 Prozent gewesen.

AdUnit urban-intext1

Der Arbeitsmarkt in Südhessen sei trotz der Krise „relativ stabil geblieben“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Zahlen. Die „stabilste Brücke ist dabei die Kurzarbeit. Sie hilft den Beschäftigten, in Arbeit zu bleiben, und den Unternehmen, nach der Krise mit ihren Fachkräften durchstarten zu können.“ Die Lage in den einzelnen Unternehmen sei sehr unterschiedlich. Während die einen nach Fachkräften suchten, kämpften andere gegen eine drohende Insolvenz.

Im April waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt 21 914 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 654 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,8 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,7 Prozent.

Impf-Appell der Arbeitgeber

„Nur flächendeckendes und rasches Impfen verbunden mit einer intelligenten Öffnungsstrategie kann das Infektionsgeschehen durchbrechen und gleichzeitig den durch Corona gebeutelten Arbeitsmarkt wiederbeleben“, sagte Dirk Widuch, Geschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e.V. Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen gestern und fuhr fort: „Vollständig Geimpfte, von denen keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht, müssen wieder ohne Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und ab Juni in Verbindung mit dem europäischen digitalen Impfpass problemlos in Europa reisen können, sei es dienstlich oder privat.“

AdUnit urban-intext2

Widuch appellierte an jeden Einzelnen: „Bitte gehen Sie zur Impfung. So schützen Sie andere und sich selbst und leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich unser Leben bald wieder normalisiert.“

Hessen „an vorletzter Stelle“

Deutliche Verbesserungspotenziale sieht Widuch bei der Impfgeschwindigkeit. Hessen stehe im Ländervergleich mit rund 30,7 verabreichten Impfdosen pro 100 Einwohnern an vorletzter Stelle. „Die Einbeziehung der Hausärzte nach Ostern hat doch gezeigt, was in kurzer Zeit alles möglich ist, wenn man die bestehenden Strukturen nutzt. In den Betrieben in Hessen stehen hunderte Betriebsärzte und werksärztliche Dienste bereit, um hunderttausende Beschäftigte sicher und unkompliziert zu impfen. Daher sollte die hessische Landesregierung – möglichst noch vor Juni – grünes Licht für die Impfung in den Betrieben geben, wenn genügend Impfstoff verfügbar ist. Flankierend sollte die Priorisierung bei den Impfungen baldmöglichst aufgehoben werden.“ red

AdUnit urban-intext3