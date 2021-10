Querungshilfe für die B47

Reichenbach. Der Reichenbacher Ortsbeirat trifft sich am Dienstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach. Vorher treffen sich die Ortsbeiratsmitglieder mit dem Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun um 18.30 Uhr am Anwesen Nibelungenstraße 368 zu einer Besichtigung. Hier soll auf der B 47 eine Querungshilfe geschaffen werden, um den Zugang zu den Bushaltestellen und den Aldi-Markt zu erleichtern. Thema Friedhofs-Parkplatz Über das Thema wird anschließend im Rathaus weiterberaten. Außerdem geht es noch um die Beschilderung des Parkplatzes am Friedhof. Hier kam es in der Vergangenheit zu Problemen, weil die Parkplätze unter anderem von Wandergruppen benutzt wurden und damit nicht mehr den Friedhofsbesuchern zur Verfügung standen.

