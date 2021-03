Bergstraße. Anlässlich des gestrigen Weltwassertags (22. März) macht der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) auf die unterschiedlichen Entwässerungssysteme und ihre Bedeutung für die Umwelt aufmerksam. So komme es immer wieder vor, dass Bürger verunreinigtes Wasser über den Straßenablauf (Gully) vor ihren Grundstücken entsorgen. Doch schmutziges Putzwasser, Farbreste oder Chemikalien dürfen keinesfalls in den Gully geschüttet werden. Das könne zu erheblichen Umweltbelastungen führen. Der Grund dafür: Viele Straßenabläufe im Verbandsgebiet sind an die Regenwasserkanalisation angeschlossen und leiten das Wasser ungefiltert direkt in Flüsse oder Bäche wie die Lauter/Winkelbach, den Meerbach, den Ziegelbach oder die Weschnitz.

Wer aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit sein Wischwasser oder andere chemische Substanzen über den Straßengully entsorgt, verschmutze also ganz unmittelbar die natürlichen Gewässer und bringe sie aus dem ökologischen Gleichgewicht. Und das kann teuer werden: „Fehlerhafte Einleitungen wie diese entsprechen nicht der Entwässerungssatzung und werden mit einer Ordnungswidrigkeit von bis zu 10 000 Euro geahndet“, schreibt der KMB in einer Pressemitteilung. Schmutziges Putzwasser entsorge man also besser über seine Abflüsse im Haus, die über den Schmutzwasserkanal an die Kläranlage angeschlossen sind.

Ablagerungen im Kanal

Ableitungssysteme Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) ist für die Beseitigung des Abwassers in Bensheim, Biblis, Einhausen, Groß-Rohrheim und Lautertal verantwortlich. Der KMB betreibt ein Kanalnetz von rund 450 Kilometern. Davon bilden etwa 90 Kilometer die Regenwasserkanäle, die ausschließlich das Niederschlagswasser befördern. Das Schmutzwasser wird in einem getrennten abgeschlossenen System zu einer der Kläranlagen geleitet. Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt vor, dass Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll. Eine neue Broschüre des KMB informiert ausführlich über die unterschiedlichen Ableitungssysteme. Die digitale Version ist im Internet unter www.kmb-bensheim.de abrufbar. Dem aktualisierten Abwassersystemplan können die Bürger entnehmen, welches Entwässerungssystem vor ihrem Grundstück zum tragen kommt: www.kmb-bensheim.de/flyer/abwassersystemplan red

Ein weiteres Problem trete auf, wenn flüssige Abfälle (z.B. Beton- oder Mörtelreste) in den Regenwasserkanal gelangen und bei trockenem Wetter nicht weitergeleitet werden. Das führt zu Ablagerungen, die sich mit der Zeit so stark ansammeln, dass die Kanäle verstopfen. Um sie zu beseitigen, muss sie der KMB mit aufwändiger Robotertechnik herausfräsen. Das Entfernen solcher Ablagerungen sei mit hohen Kosten verbunden. „Umso ärgerlicher für die Bürger, wenn sich diese Kosten dann zwangsläufig auch in den Abwassergebühren niederschlagen“, heißt es in er Pressemitteilung. red