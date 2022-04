Am fünften Verhandlungstag ist das Urteil im Prozess um die Pudeldame Shirin am Amtsgericht Bensheim gefallen: 500 Euro und die Verfahrenskosten muss die Angeklagte demnach bezahlen. Angeklagt ist die 31-jährige Bensheimerin Rosaria G., die zeitweise obdachlos war und in einem Smart gelebt hat.

Sie habe gegen ein für sie geltende Haltungs- und Betreuungsverbot verstoßen, wie der

...