Psychose führte wohl zum Familiendrama

Bergstraße. Es waren dramatische Szenen, die Polizisten und Rettungskräfte am 24. Februar vorfanden, als sie zu einem Einsatz in einer Bensheimer Wohnung gerufen wurden: Eine 43-jährige Mutter soll erst ihren sieben Monate alten Sohn und dann sich selbst mit verschiedenen Messern verletzt haben. Das Kind trug lebensgefährliche Wunden davon und musste notoperiert werden. Der Ehemann und Vater verhinderte Schlimmeres, in dem er der Frau die Messer entwendete und einen Notruf absetzte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mutter wurde mit Schnittverletzungen auf die Intensivstation gebracht. Nun muss sie sich in einem Sicherungsverfahren wegen versuchten Totschlags im Zustand der Schuldunfähigkeit vor dem Darmstädter Landgericht verantworten. Die Frau hatte davon berichtet, Stimmen gehört zu haben, die ihr Befehle erteilten. Außerdem habe sie geglaubt, durch ihre Tat ihren Sohn vor einer Gefahr zu schützen. Ihr Mann hatte ausgesagt, er habe sie wenige Tage vor dem Drama von Handlungen abgehalten, die für sie lebensgefährlich gewesen wären. Bis heute wird die Frau in der Forensischen Klinik Haina behandelt.

Gestern fand der zweite Prozesstag statt. Für Richter Jens Aßling stand die Frage im Zentrum, in welchem geistigen Zustand sich die Frau zur Tatzeit und danach befand. Befragt wurden Polizeibeamte, die an dem Einsatz teilnahmen, Sanitäter und der Notarzt.

Hoffnung auf Genesung

Der Einsatz fand in aller Frühe statt, kurz nach 6 Uhr waren die Helfer alarmiert worden. Das Kind habe bleich und mit sichtbaren Verletzungen auf der Couch gelegen, erzählte ein Sanitäter aus dem ersten Rettungswagen, der an der Wohnung eintraf. Daneben habe die Mutter gekniet. „Sie war völlig von der Rolle“, blickte der Helfer zurück. Während sich sein Kollege um das Kind kümmerte, habe er selbst sich der Frau angenommen. Das habe sich aber als schwierig gestaltet. Die Frau sei ständig in Bewegung gewesen, habe sich zeitweise auf dem Boden gewälzt und sich „völlig in ihrer eigenen Welt befunden“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch andere Sanitäter sprachen davon, dass sich die Frau nicht helfen lassen wollte. „Sie hat sich nicht direkt gewehrt, aber sich immer wieder weggedreht“, erläuterte eine weitere Sanitäterin. Sie sollten sie sterben lassen und sich um ihr Kind kümmern, habe sie sie mehrfach aufgefordert. Widerstand habe sie geleistet, als die Einsatzkräfte sie in einem Krankenwagen setzen wollten. Polizisten hätten sie fixieren müssen, später mussten die Sanitäter sie sedieren. Schließlich brachten sie sie ins Kreiskrankenhaus. Auch dort habe sie mehrfach nach ihrem Kind gefragt, erläuterte ein Polizist, der sie in der Klinik beaufsichtigte.

Einblick in das Verhalten der Frau in der Zeit nach diesem Morgen bot eine Sozialarbeiterin aus der Justizvollzugsanstalt, in der die Beschuldigte nach der Tat zeitweise untergebracht war. Auch dort gab sie an, Stimmen zu hören, etwa von einer Frau, die sie in ihrer Zelle Befehle gebrüllt habe. Von einer „erheblichen psychotischen Beeinträchtigung“ sprach Rechtspsychiater Johann Nagel. Gleichwohl sieht er die Möglichkeit einer Genesung der Frau und einer Rückkehr zu ihrer Familie – wenn auch erst nach einer Zeit konsequenten Betreuung und einerschrittweisen Rückführung. Bis auf weiteres sollte sie seiner Ansicht nach in Haina bleiben. Mittelfristig könne sie eventuell nach Riedstadt überführt werden, wenn dort ein Platz frei ist – näher an Bensheim und ihrer Familie.

Seit dem Vorfall habe sich die Mutter wieder erholt. Ihre Biografie gebe ebenfalls Hoffnung. Die gebürtige Weißrussin wuchs in geordneten Verhältnissen auf und brachte es in ihrer Heimat zur Bauingenieurin. Sie sei also durchaus in der Lage, ihr Leben in den Griff zu bekommen, sagte Nagel. Allerdings habe sie auch von psychischen Problemen in früheren Zeiten berichtet – wenn auch nie in dem Ausmaß vom Februar.

Zu jener Zeit habe sie sich in einer Ausnahmesituation befunden. 2019 war sie nach Deutschland gekommen, um ihren in Bensheim lebenden, heute 66-jährigen Ehemann zu heiraten. Aller Freude über den Nachwuchs zum Trotz sei die Elternschaft für das Paar eine große Belastung gewesen. Zusammen mit der Einengung durch die Corona-Pandemie und ihrer psychischen Instabilität habe dies zur Erkrankung geführt und letztlich zu dem blutigen Vorfall.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Prozess wird heute fortgesetzt.