Prozessauftakt gegen Mann, der Polizistin erpresst haben soll

Darmstadt. Vor dem Amtsgericht Darmstadt hat ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der eine Polizistin unter anderem mit Bildern sexuellen Inhalts erpresst haben soll. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, ging das Verfahren am Montag mit dem Verlesen der Anklage los. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen vor, die Polizistin aus Wiesbaden damit erpresst zu haben, Bilder und Videos "mit sexuellem Bezug" zu veröffentlichen, wenn sie ihm nicht 25 000 Euro zahle. Den Angaben zufolge kam die Frau dem zumindest teilweise nach und überwies dem Angeklagten 17 000 Euro. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Desweiteren wird dem Mann laut Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, sich im Internet illegale Dopingmittel bestellt zu haben. Die sollen an seine damalige Darmstädter Adresse geliefert worden sein. Mittlerweile wohnt der 54-Jährige den Angaben zufolge in Gladenbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf). Die Taten soll der Angeklagte zwischen August 2015 und April 2020 begangen haben.