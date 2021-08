Prozess um Pudel Shirin liegt auf Eis

Bergstraße. Wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ist Rosaria G., die erst obdachlos war und in einem Smart gelebt hat, im Zuge eines Bußgeldverfahrens ins Amtsgericht in Bensheim geladen worden. Aufgrund noch zu klärender Sachverhalte ist das Verfahren jetzt jedoch erst einmal auf Eis gelegt – und noch ist unklar, ob es überhaupt weiter gehen wird.

Frau G. wird vorgeworfen, dass sie gegen ein für sie geltendes Haltungsverbot verstoßen haben soll. Faktisch dreht es sich dabei um die Pudeldame Shirin, die bei einer Kontrolle der Tierhaltung im Februar 2021 erneut bei Frau G. gewesen sei, obwohl sie keinen Hund hätte halten dürfen. Wie G. erklärt, sei die Pudeldame jedoch nicht ihr Hund, sondern gehöre ihrem Vaters.

Der Bescheid sei nie angekommen

Wie Rainer Brakonier, zuständiger Richter am Amtsgericht Bensheim berichtet, handele es sich dabei um eben jene Pudeldame, die bei einer Kontrolle im Jahr 2018 in leidlichem Zustand gewesen, Frau G. entzogen und ihr daraufhin ein Haltungsverbot ausgesprochen worden sei. „Frau G. hat jedoch gemeinsam mit ihrem Vater den Hund damals wieder ausfindig gemacht und der Vater hat ihn daraufhin wieder an sich genommen.“ Bei einer Kontrolle der Tierhaltung im Februar 2021 sei die Pudeldame allerdings erneut bei Frau G. gewesen.

G. habe gegen den ersten Beschluss Widerspruch eingelegt. Ein Widerspruchsbescheid sei jedoch nie angekommen – er sei an Frau G.’s früheren Anwalt adressiert worden, der – wie sich im Zuge des Prozessauftaktes herausstellte – zu dem Zeitpunkt allerdings bereits zwei Monate verstorben gewesen sei.

Vier Zeugen waren geladen und mussten unverrichteter Dinge wieder gehen, da das Verfahren daraufhin unterbrochen werden musste. Ob und wenn ja wie es weiter geht, soll jetzt die Klärung des Sachverhalts zeigen.