Prozess nach Sprengung von Geldautomat im Hauptbahnhof beginnt

Frankfurt. Rund zwei Jahre nach der Sprengung eines Geldautomaten im Offenbacher Hauptbahnhof beginnt am Donnerstag (10. Februar) in Darmstadt der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Dem 39-Jährigen wird vor dem Landgericht vorgeworfen, als Mitglied einer Bande den Gassprengsatz präpariert und in das Tatfahrzeug geladen zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Erbeutet wurden damals 20 500 Euro. Außerdem soll der Mann laut Anklage etwa einen Monat später mit weiteren Tätern versucht haben, einen Geldautomaten in einer Bank in Heusenstamm im Landkreis Offenbach zu sprengen, dies misslang jedoch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er wurde im vergangenen Sommer festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Angeklagt ist er unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schweren Bandendiebstahls. Wer seine Mittäter waren, ist bislang nicht bekannt.