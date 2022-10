In Frankfurt haben am Samstag mehrere hundert Menschen gegen den Bau des umstrittenen Riederwaldtunnels und die dazu notwendige Rodung des Fechenheimer Waldes protestiert. Ein Polizeisprecher sprach am Abend von rund 350 Teilnehmern, die friedlich und ohne Zwischenfälle demonstriert hätten, die Organisatoren gaben rund 600 Teilnehmer an. Aufgerufen dazu hatten die Kampagne „Fecher bleibt –

