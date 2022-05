Proteste an Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Hessen

Hessen. Beschäftigte von Krankenhäusern, Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen wollen an diesem Donnerstag in Hessen für bessere Arbeitsbedingungen protestieren. Wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte, sind verschiedene Aktionen anlässlich des Internationalen Tags der Pflege geplant. "Inzwischen wissen alle, wie überlastet die Beschäftigten in der Pflege sind", sagte Georg Schulze von Verdi Hessen. "In der Politik wird das wortreich beklagt und Solidarität bekundet, doch die nötigen Konsequenzen werden nicht gezogen."

Die größte Aktion ist für 14.00 Uhr am Universitätsklinikum Frankfurt geplant. Dort wollen die Beschäftigten den Abschluss eines Tarifvertrags mit verbindlichen Personalregelungen fordern. Weitere Aktionen sind beispielsweise in Wiesbaden und Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) geplant.