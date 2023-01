Protestaktion vor Parteibüros

Bergstraße. Die Empörung über den Abriss des Dorfs Lützerath, der vor zwei Wochen durch die Räumung endgültig wurde, brachte die lokale Ortsgruppe von Fridays for Future am vergangenen Freitag auf die Straße. In der Heppenheimer und Bensheimer Innenstadt haben die Teilnehmer vor den Parteibüros der Grünen, FDP und CDU symbolisch Holzkohle auf dem Boden ausgeschüttet; dabei standen die ausgewählten Parteibüros exemplarisch für die gesamte Parteienlandschaft Deutschlands. Parallel fanden in ganz Deutschland ähnliche Aktionen der Jugendbewegung statt.

Die Aktivisten möchten ein Zeichen gegen den Abriss Lützeraths und das Ausweiten des Tagebaus Garzweiler II im Ruhrgebiet setzen. Denn mit der Verstromung der Kohle unter Lützerath werde die Ampel-Koalition jeglichen Klimaschutz begraben, meint Felicia Freund, eine der Klimaaktivistinnen.

Wissenschaftlich sei die Notwendigkeit eines Moratoriums für die Braunkohle-Förderung absolut unumstritten und die Kohle nicht notwendig für eine sichere Energieversorgung der nächsten zehn Jahre – trotz Energiekrise, so die Organisation.

Gleichzeitig bestehe seit Anfang Januar ein hitziger Diskurs zwischen Klimaaktivisten und RWE, einem der weltweit größten fossilen Energiekonzerne mit Hauptsitz im Rheinland. Aus diesem Anlass waren am 14. Januar mehr als 35 000 Menschen zu einer umstrittenen Demonstration nach Lützerath gezogen. Am Rand des größten Braunkohle-Tagebaus Europas ist es die letzte Schwelle vor dem Erschließen eines 110 Millionen Tonnen schweren Braunkohle-Flöz.

Auf dem Weg zur Kundgebung hat ein Großteil der Demonstrationsteilnehmer die legal angemeldete Route verlassen und sich in Richtung des Tagebaus und von RWE bereits abgeriegelten Dorfes Lützerath aufgemacht. So wollten sie ein Zeichen gegen das weitere Abbaggern von Braunkohle durch RWE setzen.

Weiter meint Freund: „Trotz des jahrelangen Protests decken Wirtschaftsminister Robert Habeck und die gesamte Bundesregierung RWE weiter den Rücken, verteidigen Rechtsanspruch auf das Gebiet, obwohl in Lützerath die 1,5-Grad-Grenze verläuft.“ Die Regierung sei gerade dabei, diese zu überschreiten – trotz des gültigen Rechtsanspruchs der Bevölkerung auf Klimaschutz im Sinne des Pariser Klimaabkommens, „das mehr wiegen solle als der Rechtsanspruch eines einzelnen Konzerns.“

So saßen die jungen Bergsträßer Aktivisten am Freitag den Nachmittag über mit einem gelben Holzkreuz – dem Zeichen für Lützerath – vor den Parteibüros. Sie wurden bei ihrer Aktion vom BUND unterstützt, wie sie in einer Mitteilung abschließend berichten. red