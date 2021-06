Prominenz beim Traditionsfest

Lampertheim. Auch in diesem Jahr mussten die Lampertheimer und ihre Gäste pandemiebedingt ohne ihr Spargelfest auskommen. Dabei ist es sonst aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr wegzudenken. Am zweiten Wochenende im Juni zieht es stets viele Besucher aus dem Umkreis an.

So war es schon im Jahre 1934, als an einem Sonntag, dem 17. Juni, erstmals zur Feier rund um das königliche Gemüse eingeladen worden war und vor allem zum großen Spargelessen, für 70 Pfennige die Normalportion. Plakate priesen das Programm, das seinen Höhepunkt in der allgemeinen Volksbelustigung auf dem Sedanplatz fand. Eine Halle gab es damals noch nicht. Bis zu deren Errichtung in den 1960er Jahren wurde ein großes Zelt auf dem Platz aufgebaut. Dort traten dann auch die Ehrengäste auf. Nachdem am Weidweg die Halle des Reit- und Fahrvereins errichtet worden war, verlagerte sich das Festgeschehen dorthin.

Die Karussells, Schießbuden und Wagen mit Süßigkeiten waren auf dem heutigen Parkplatz der Hans-Pfeiffer-Halle aufgebaut. Es gab kein Festzelt mehr, die kulturellen Veranstaltungen und das gemütliche Beisammensein fanden in der Reithalle statt. Dies war der Teil, den die Kinder eher langweilig fanden. Nachdem sie verschiedene Fahrgeschäfte ausprobieren durften, mit Zuckerwatte, Popcorn, Magenbrot und gebrannten Mandeln ausgestattet waren, ging es in die Reithalle. Und da trafen die Erwachsenen dann immer jede Menge Bekannte zum „Schnaggeln“. Das zog sich - für die Kinder.

Feuerwerk zum Abschluss

Abends gab es dann das Programm für die Erwachsenen. Da war meistens auch ein Sänger oder Entertainer als Stargast dabei. Auf großes Interesse stieß immer die Modenschau vom Kaufhaus Christmann. Wer diese verfolgen wollte, musste früh da sein. Oder am besten nachmittags gleich bleiben. Da manche „Sitzenbleiber“ gleich zehn Plätze für den gesamten Verwandten- und Bekanntenkreis reservierten, bekamen andere Besucher nur noch Stehplätze. Der Höhepunkt zum Ausklang eines jeden Spargelfest war immer das Feuerwerk.

1984 fand das Spargelfest zum letzten Mal in der Reithalle statt. Danach zog man für das Unterhaltungsprogramm und das Spargelessen in die inzwischen nebenan errichtete Hans-Pfeiffer-Halle um. 1994 fanden schon Teile der Veranstaltungen wie der Jazzfrühschoppen und die Standkonzerte sowie die Kinderbelustigung wieder in der Innenstadt statt. Im Jahr darauf hatte sich das ganze Geschehen komplett hierher rund um Kaiserstraße, ein Zelt auf dem Schillerplatz und die Ernst-Ludwig-Straße mit dem beliebten Spargelmarkt verlagert.

Die 91 Jahre alte Lampertheimerin Wilma Bock hat eine besondere Erinnerung an das Spargelfest von 1954. „Montags war immer der Tag der Vereine“, erzählt sie. Sonntags traten berühmte Gaststars auf: In jenem Jahr waren dies die Sängerin Maria Mucke, sowie die Sänger Willy Hagara und Wolfgang Sauer. Um diese zu hören, bezahlten die Gäste auch Eintritt. Der Höhepunkt war in diesem Jahr für Wilma Bock jedoch der Samstagabend gewesen.

Kulenkampff zu Gast

„Es war für Juni ein unglaublich warmes Wochenende, im Festzelt auf dem Sedanplatz war es brütend heiß, wir saßen eng beieinander wie die Sardinen“, erinnert sie sich. Auf Fotos von diesem Abend kann man noch sehen, wie sich die Anwesenden den Schweiß von der Stirn abwischten. Der Stargast war Moderator und Entertainer Hans-Joachim Kulenkampff mit einem Quiz. Für die Gewinner standen mehrere Preise bereit, die von Lampertheimer Geschäftsleuten gesponsert worden waren. Doch dem sonst so eloquenten Showmaster, bekleidet mit Anzug und Krawatte, bekam die Schwüle nicht, er musste gesundheitsbedingt schließlich das Quiz abbrechen und gehen.

Die Organisatoren um Herbert Schulz und Karlheinz Liebhaber wollten den Abend jedoch nicht so abrupt enden lassen und womöglich die Preise zurückgeben müssen. Kurzerhand überlegten sie sich ein eigenes Quiz und holten dazu Gäste aus dem Publikum auf die Bühne. Eine davon war Wilma Bock, die mit ihrem Mann in einer der vorderen Reihen gesessen hatte. „Ich habe mir das zugetraut“, sagt sie. Und sie schlug sich sehr erfolgreich. Am Ende hatte sie nicht nur einen Preis gewonnen, sondern gleich mehrere. Darunter ein Bügeleisen, eine Handtasche und eine Sommerweste.