Projekt „PauLa“ auch für das Ried

Bergstraße. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die geplante Auftaktveranstaltung für das Netzwerk Ortsnahe Versorgung Ried (kurz Norie) ausfallen. Doch trotz „Corona“ arbeiteten die Akteure im Hintergrund daran, das Netzwerk aufzubauen. Die Kooperationspartner trafen sich jetzt zu einem digitalen Gedankenaustausch. Dem Netzwerk gehören neben dem Kreis die Kommunen Lorsch, Einhausen, Biblis, Bürstadt, Groß-Rohrheim und Lampertheim an. Bei dem digitalen Netzwerktreffen unterhielten sich die Vertreter über die aktuelle Lage und beschlossen darüber hinaus erste konkrete Maßnahmen.

So stellte die Erste Kreisbeigeordnete und Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz den Teilnehmern das Projekt „PauLa“ (kurz für Psychosoziale Fachkraft auf dem Land) vor. Die „PauLa“, eine Art moderne Gemeindeschwester, berät in den Gemeinden des Netzwerks Ortsnahe Versorgung Odenwald (kurz Novo) bereits ältere Menschen ohne Pflegegrad – beispielsweise bezüglich Fragen rund um die Fortführung des eigenständigen Lebens und der Gesundheitsprävention. Die Teilnehmer, entschieden auch in den Norie-Kommunen eine solche Gemeindeschwester etablieren und einen entsprechenden Antrag beim Land Hessen stellen zu wollen.

Die Bürstädter Bürgermeisterin Barbara Schader erklärte sich dazu bereit, kostenfrei Räumlichkeiten in ihrer Verwaltung für eine „PauLa“ zur Verfügung zu stellen. Die Gesundheitsdezernentin wies darauf hin, dass die vorgestellte Arbeit des Novo-Netzwerks und der dort arbeitenden „PauLas“ lediglich als Orientierung dienen sollten. „Die Arbeit einer „PauLa“ im Norie-Gebiet kann sich aufgrund der individuellen Gegebenheiten vor Ort durchaus anders entwickeln, als im Vorderen Odenwald“, so Stolz. red