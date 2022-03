Probebohrungen entlang der geplanten ICE-Trasse

Bergstraße. Der Bau der geplanten Schnellbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die auch durch Lampertheimer Gemarkung und direkt an Neuschloß vorbei führen soll, wird realer. Wie Erster Stadtrat Marius Schmidt dem Ortsbeirat Neuschloß in dessen Sitzung mitteilte, hat die Deutsche Bahn darüber informiert, wann in diesem Jahr Probebohrungen stattfinden werden. Mit ihnen soll die Beschaffenheit des Bodens in Wald und Flur untersucht werden. Diese Sondierungen sind nötig, damit geprüft werden kann, ob im Bereich Neuschloß ein Tunnel in bergmännischer Bauweise möglich wäre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Schmidt berichtete, seien insgesamt in dem geplanten Trassengebiet auf Lampertheimer Gemarkung 70 Bohrpunkte vorgesehen: 40 im Wald, 30 in der Feldgemarkung.

Mit einem Lichterzug hatte die BILA 2019 die ICE-Trasse sichtbar gemacht. © Nix/sm

Mit den Probebohrungen im Feld soll im Juli begonnen werden, mit denen im Wald im November. Pro Bohrpunkt seien Arbeiten von etwa ein bis zwei Wochen Dauer geplant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Informationen bestätigte Ulrich Guldner, Sprecher der Bürgerinitiative Lampertheim (BILA), der einen aktuellen Sachstand zur ICE-Trassen-Planung gab. „Die Grob-Planung läuft, in die gehen die Ergebnisse der Probebohrungen ein“, sagte er. Daraus werde sich ergeben, wie weit die Trasse letztlich von der Bebauung entfernt sein wird. Sorge bereite die weitere Planung, wie die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim an die ebenfalls in Planung befindliche Neubaustrecke Mannheim-Karlsruhe angeschlossen und mit der Riedbahn verbunden wird. Da werde vermutlich ein größeres Bahnkreuz entstehen. Derzeit würden drei Varianten diskutiert, von denen Lampertheim unterschiedlich stark betroffen wäre.

Die BILA will sich außerdem dafür einsetzen, dass der Lärmschutz in Lampertheim entlang der Bahnstrecken verbessert wird. Man müsse davon ausgehen, dass der Güterverkehr auf der Riedbahn zunehmen wird. /sm