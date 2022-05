Preissteigerung als Überschuldungsrisiko

Bergstraße. Von der Verschuldung in die Überschuldung ist es manchmal nur ein kleiner Schritt und in Zeiten von rasant steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel und großer Unsicherheit in der Wirtschaft ist dieser schnell getan – mit verheerenden Folgen. Darauf möchte die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bergstraße anlässlich der bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung aufmerksam machen.

„Eine Krankheit, eine Phase der Kurzarbeit oder eine heftige Nachzahlung beim Stromversorger. Vieles kann die eigene Finanzlage aus dem Gleichgewicht bringen“, weiß Melanie Schilling, Fachleitung der Schuldnerberatungsstelle der Awo Bergstraße zu berichten. Dabei ist die Gefahr der Überschuldung aktuell auch für diejenigen Personen groß, die bisher nicht damit gerechnet haben in eine finanzielle Schieflage zu geraten. Finanzierungen von Eigenheimen, Autos, Smartphones oder anderen Konsumgütern können in Krisensituationen nicht mehr zuverlässig bedient werden. Die wirtschaftlich gewollte und gesellschaftlich akzeptierte Verschuldung kann dann schnell in eine Überschuldung umschlagen, insbesondere bei wirtschaftlich ohnehin schwachen Einkommensgruppen.

Eine solche Krisensituation erleben aktuell viele Menschen und kämpfen täglich mit massiv gestiegenen und weiter steigenden Lebenshaltungskosten. Melanie Schilling beschreibt die Situation aus ihrer Beratungspraxis an folgenden Beispielen: Die Anfragen von Personen mit Stromnachzahlungen im vierstelligen Bereich häufen sich gerade deutlich. Die Abschläge wurden in den beiden Coronajahren, aufgrund von Schätzungen, seitens der Energieanbieter oft nicht dem tatsächlichen Verbrauch angepasst; dies rächt sich nun in der Jahresendabrechnung. So müssen in der Folge von vielen Haushalten in Deutschland Stromnachzahlungen getätigt und ein höherer Abschlag aufgebracht werden. Hinzu kommen steigende Mieten und Mietnebenkosten, deutlich höhere Ausgaben an der Tankstelle und ein Lebensmitteleinkauf, der in den vergangenen Monaten massiv teurer geworden ist.

All dies mache das Jonglieren mit den ohnehin oft knappen finanziellen Mitteln für viele Menschen nahezu unmöglich, so Schilling. Es liegt laut der Schuldnerberaterin auf der Hand, dass das zum 1. Juni eingeführte Entlastungspaket der Bundesregierung hier nicht die erforderliche nachhaltige Entlastung für die betroffenen Bürger schaffen wird:

„Das Paket wird wohl nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein für die Mehrzahl der ver- und überschuldeten Personen sein. Es ist vielmehr zu befürchten, dass diese Krise größere finanzielle Verwerfungen bei den verursachen wird, wie dies zu-nächst bei der Corona-Krise vorhergesagt wurde.“

Die Schuldnerberatung der Awo Bergstraße möchte daher die bundesweite Aktionswoche (30. Mai bis 3. Juni) dazu nutzen und das Motto „…und plötzlich überschuldet“ aufgreifen. Die Beratungsstelle in Bürstadt bietet daher am Donnerstag, 2. Juni, von 8 bis 16 Uhr Beratungshotline an - Telefon: 06206/9877180. Alle in finanzielle Not geratenen Personen, die von plötzlicher Überschuldung bedroht oder betroffen sind, können hier Kontakt zur Beratungsstelle aufnehmen und sich beraten lassen.

Grundsätzlich erfolgt die Erstkontaktaufnahme zur Schuldnerberatung der Awo Bergstraße im Rahmen der Telefonberatungszeiten: Dienstag, 10 bis 12 Uhr, sowie Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, Telefon: 06206/9877180. red