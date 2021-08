Preisgünstige Unterkunft

Wenn ihr mit eurer Schulklasse einen Ausflug macht und dabei über mehrere Tage hinweg an einem Ort seid, werdet ihr vermutlich in einer der vielen Jugendherbergen unterkommen, die es überall in Deutschland, aber auch im Ausland, gibt. Jugendherbergen sind sehr preisgünstige und einfache Unterkünfte – vor allem für junge Leute und Schulklassen.

Die Idee der Jugendherberge entstand vor über 100 Jahren. Im Jahr 1909 war der Lehrer Richard Schirrmann mit seiner Klasse auf einem Ausflug. Als sie dabei vom Regen überrascht wurden, ließ man sie in einer Schule übernachten. Richard Schirrmann fand, dass es einen Weg geben musste, überall Unterkünfte für Schüler zur Verfügung zu stellen. Daraufhin wurde die erste Jugendherberge in der Stadt Altena gegründet. Die Herberge befand sich in der Burg, die oberhalb der Stadt steht. Heute kann man diese noch, in Form eines Museums, besuchen.

Fred Fuchs © MM

Um die Jugendherbergen in Deutschland kümmert sich, seit der ersten Jugendherberge, der Verein Deutsches Jugendherbergswerk. Er vertritt heute rund 450 Jugendherbergen in ganz Deutschland. Nur als Vereinsmitglied ist eine Übernachtung in einer Jugendherberge möglich. Die Angebote der Jugendherbergen richten sich vor allem an junge Menschen, doch zu alt für den Besuch in einer Jugendherberge ist man, trotz des Namens, nie. Allein darf man die Herberge allerdings erst ab 14 Jahren und dann nur mit einer unterschriebenen Elternerklärung besuchen. jw

Diese Ausgabe der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

