Preise für Energieprodukte und Nahrungsmittel steigen kräftig

Hessen. Hohe Kosten für Energieprodukte und Nahrungsmittel haben die Verbraucherpreise in Hessen weiter nach oben getrieben. Im Mai gab es einen Anstieg um 8,4 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im April hatte die Inflationsrate in Hessen bei 7,9 Prozent und im März bei 8,0 Prozent gelegen. Eine höhere Inflationsrate als im Mai hatte es nach Angaben der Statistiker in Hessen zuletzt vor über 48 Jahren gegeben.

Die Preise für Energie stiegen laut Landesamt durchschnittlich um 42,2 Prozent im Vergleich zum Mai des Vorjahres. Für Heizöl erhöhten sich die Kosten um 93,3 Prozent. Erdgas war demnach um 82,7 Prozent teurer. Auch für Kraftstoffe (plus 42,4 Prozent) mussten die Verbraucher deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten für Strom (plus 22,6 Prozent) gingen ebenfalls kräftig nach oben.

Die Preise für Nahrungsmittel legten in Hessen nach Angaben der Statistiker um 10,4 Prozent zu. Überdurchschnittlich teurer seien Speisefette und -öle (plus 36,4) sowie Butter (plus 36,9 Prozent) gewesen. Die Ausgaben für Fleisch und Fleischwaren stiegen im Jahresvergleich um 16,8 und für Molkereiprodukte um 11,5 Prozent. Brot und Getreideerzeugnisse kosteten laut Landesamt durchschnittlich 10,2 Prozent mehr. Teurer waren im Mai auch Gemüse (plus 4,6 Prozent) und Obst (plus 1,3 Prozent).