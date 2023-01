Preise für Bus- und Bahnfahrten steigen im VRN deutschlandweit am stärksten

Berlin/Metropolregion. Berlin/Metropolregion. Passagiere im Verkehrsverbund Rhein-Neckar müssen seit Jahresbeginn besonders tief ins Portemonnaie greifen. Das ist ein Ergebnis einer Auswertung von Tarif-Maßnahmen in knapp einem Dutzend großer Verkehrsverbünde durch die Deutsche Presse-Agentur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch nach dem Jahreswechsel „ist der VRN-Tarif immer noch extrem günstig“ Der Vergleich der Tarifanpassungsquoten zum Jahreswechsel allein sei nicht aussagekräftig, reagiert der Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN) darauf, dass er im aktuellen Ranking als „Rekordhalter“ im negativen Sinn dargestellt werde. Dies sei „insofern unsachlich, als sie allein auf die aktuelle Preisanpassungsrunde abstellt und die Entwicklung der letzten drei Pandemiejahre und das grundsätzliche Preisniveau völlig ausblendet“. Im Unterschied zu vielen anderen Verkehrsverbünden wurden die Fahrpreise im VRN zu Beginn des Jahres 2021 pandemiebedingt nicht angehoben. Außerdem habe er – anders als zum Beispiel der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 2022 keine unterjährige zusätzliche Tariferhöhung vorgenommen. Seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 seien beispielsweise im HNV (Heilbronn) die Fahrpreise um durchschnittlich 10,4 Prozent und im VVS (Stuttgart) um 10,1 Prozent angehoben worden. Mit durchschnittlich 11,8 Prozent liege der VRN also durchaus im Durchschnitt der baden-württembergischen Verkehrsverbünde. Die zum Jahreswechsel beschlossene Erhöhung der Fahrpreise im VRN um durchschnittlich 8,8 Prozent sei eine Maßnahme, „die dazu beiträgt, die extremen Kostensteigerungen der Verkehrsunternehmen im Bereich der Energie- und Lohnkosten aufzufangen und das bestehende Verkehrsleistungsangebot im Verbund aufrecht erhalten zu können“. Im Vergleich zu anderen Ballungsräumen wie beispielsweise den Regionen Stuttgart oder Frankfurt seien die Fahrpreise im VRN „besonders im Bereich der Jahreskartenangebote für Berufspendler und Schüler, die von dem überwiegenden Teil der Fahrgäste genutzt werden, auch nach dieser Tarifanpassung immer noch deutlich günstiger“. Das verbundweit gültige Rhein-Neckar-Ticket für Berufspendler koste jetzt im VRN jährlich 1218 Euro, im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart kostet ein vergleichbares Tarifangebot jährlich 2360 Euro und im nördlich benachbarten Rhein-Main-Verkehrsverbund sogar jährlich 2914,80 Euro, so der VRN. In den südlich an den VRN angrenzenden Verkehrsverbünden Heilbronner-Hohenloher-Haller Verkehrsverbund und Karlsruher Verkehrsverbund können Interessenten ein Jahresabonnement für Jedermann für jährlich 1194 beziehungsweise 1160,40 Euro erwerben; beide Verbünde seien jedoch flächenmäßig deutlich kleiner als der VRN. Das zur Fahrt im gesamten Verbundraum gültige MAXX-Ticket für Schüler und Auszubildende sei ab diesem Jahr mit einem Fahrpreis von jährlich 615,60 Euro ebenfalls günstiger als das im Heilbronner-Hohenloher-Haller Verkehrsverbund angebotene Sunshine-Ticket, das jährlich 690 Euro kostet. Deutlich teurer seien die Zeitkartenangebote für Schüler in den eher ländlich geprägten baden-württembergischen Verbünden Donau-Iller-Nahverkehrsverbund und Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau. Dort entstehen der betroffenen Zielgruppe jährliche Fahrkosten von 1891,20 beziehungsweise 1992 Euro, wenn sie den gesamten Verbundraum befahren möchten. red

Zum Jahresbeginn wurde die Nutzung von Bus und Bahn im Schnitt um 8,83 Prozent teurer, Einzelfahrkarten kosten dann bis zu 1,10 Euro mehr. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) mit Sitz in Mannheim transportiert täglich 580 000 Menschen in den Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Auch in anderen Verkehrsverbünden kosten die Fahrten mit Bus oder Bahn im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ab dem kommenden Jahr vielerorts deutlich mehr. Je nach Region steigen die Ticketpreise in Deutschland zwischen 1,4 Prozent und 8,8 Prozent.

Gestiegene Energiekosten

Die meisten Verbünde begründen die Maßnahmen mit den deutlich gestiegenen Energiekosten. Manche verweisen aber auch auf die unsichere Einnahmesituation, die auf Verkehrsunternehmen aufgrund des 49-Euro-Tickets zukomme.

Christian Specht, Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar, warb um Verständnis für teurere Fahrscheine: „Wir sind uns bewusst, dass die Qualität des ÖPNV aktuell aufgrund des Ersatzteilmangels und eines hohen Krankenstandes nicht zufriedenstellend ist“.

Dennoch sei eine Anpassung der Tarife existenziell, denn der Nahverkehr sei stark vom Preisanstieg bei Energie und Material betroffen. Er befürchte auch Belastungen aus dem geplanten 49-Euro-Ticket; bereits jetzt sei absehbar, dass die von Bund und Ländern für dessen Finanzierung bereitgestellten drei Milliarden Euro nicht ausreichen, fügte der Erste Bürgermeister Mannheims hinzu.

Moderater Anstieg im Norden

Vergleichsweise moderat fallen die Preisanpassungen hingegen beim Rhein-Main-Verbund (RMV, Hessen) sowie im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) aus. Dort wird der ÖPNV ab dem 1. Januar im Schnitt lediglich um 1,4 Prozent (VBN) beziehungsweise 1,5 Prozent (RMV) teurer.

Dazwischen liegt unter anderem der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), der seine Preise etwas später, zum 1. April, um durchschnittlich 5,6 Prozent anhebt. Beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr in Nordrhein-Westfalen sind es im Schnitt 3,9 Prozent mehr, im angrenzenden Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 5,44 Prozent in zwei Schritten zum Januar und zum Juli. In anderen Verbünden gelten Preisanpassungen bereits seit einigen Monaten. Im Verkehrsverbund Warnow etwa, im Landkreis Rostock, wurden die Preise bereits zum 1. Oktober um durchschnittlich 6,6 Prozent angehoben. In München und im Umland kosten Fahrten im ÖPNV seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember im Schnitt 6,9 Prozent mehr. (dpa)