Am Dienstag, 11. Oktober, bieten Fachleute des Polizeipräsidiums Südhessen zahlreiche Präventionsstände in unterschiedlichen Ortschaften in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau sowie im Odenwaldkreis an. Die Beamtinnen und Beamten werden vor Ort zu verschiedenen Themen und Kriminalitätsphänomen Auskunft geben und stehen für Gespräche mit ratsuchenden Bürgerinnen und

...