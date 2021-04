Präsident Fritsch wiedergewählt / Verein "finanziell stabil"

SV Darmstadt 98. Der SV Darmstadt 98 sieht sich in der Corona-Krise wirtschaftlich gut aufgestellt. Der Fußball-Zweitligist verkündete bei seiner digitalen Mitgliederversammlung am Mittwochabend einen Gewinn von 900 000 Euro nach Steuern für die Saison 2019/2020. Der Gesamtumsatz betrug rund 31,52 Millionen Euro.

"Auch am SV Darmstadt 98 ist die Corona-Pandemie (...) nicht spurlos vorbeigezogen. Dennoch steht unser Verein finanziell stabil da, was nicht zuletzt auch mit unserem soliden Wirtschaften der vergangenen Jahre zusammenhängt", sagte der wiedergewählte Präsident Rüdiger Fritsch, seit 2012 Vereinsboss bei den Lilien. "Allerdings wissen wir auch, welche Herausforderungen vor uns liegen und wie die Zahlen in der dynamischen Welt des Profifußballs einzuordnen sind."