Nachdem ich, wie die Allermeisten, erfreut war, dass die Zeit des Mr. America First (Trump) zu Ende war, kommt nun mit Joe Biden nach gut 100 Tagen Amtszeit ein gewisses Unbehagen.

Rundumschläge sind an der Tagesordnung: ob Deutschland (North Stream 2), ob Russland (Putin Mörder). Putins Konter: Er wünsche Biden „gute Gesundheit und das meine ich ohne Ironie“! Das saß! Oder China (Lieblingsgegner): Er wolle, so Biden, mit anderen demokratischen Staaten eine Art neue Seidenstraße zugunsten armer Länder aufbauen. Wer’s glaubt!

Natürlich gehört zur Wahrheit: Russland – Krim – Ukraine; China – Uiguren – Hongkong.

All das kann man nur verstehen in der Verzweiflung, dass Biden merkt, das „Make America First Again“ heiße Luft ist.

Mr. President Biden, Sie sind ein Wolf im Schafsfell!

Claus Richter

Lindenfels

