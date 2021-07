Postkarten können Freude bereiten

Wann habt ihr das letzte Mal eine Postkarte aus dem Urlaub oder von einem Ausflug verschickt? Heute ist der Weltpostkartentag, der daran erinnern soll, häufiger Postkarten zu versenden anstatt einer gewöhnlichen SMS oder WhatsApp-Nachricht.

Während Briefe in Umschlägen versendet werden und deren Inhalt allen außer dem Verfasser und dem Empfänger verborgen bleibt, sind Postkarten offen einsehbar. Viele Menschen sammeln Postkarten, ähnlich wie Briefmarken.

Die ersten Postkarten wurden um das Jahr 1870 verschickt. Damals hießen sie noch Korrespondenzkarten, was nichts anderes bedeutet als eine Karte für den Briefverkehr. Der Vorteil war, dass es günstiger war eine Postkarte anstatt eines Briefes zu versenden. Um das Jahr 1900 herum wurde die Post mindestens dreimal am Tag zugestellt, in großen Städten noch viel häufiger. Dadurch war der Briefverkehr sehr viel höher und es wurden auch sehr viel mehr Postkarten verschickt.

Mit dem Aufkommen von E-Mails, SMS und WhatsApp nahm dieser Zustand allerdings rapide ab. Von 2009 bis 2019 sank die Zahl der gedruckten Postkarten innerhalb der Europäischen Union um 41 Prozent. 2019 waren es nur noch 59,5 Millionen Postkarten, die in der EU gedruckt wurden. Mit Postkarten kann man seinen Freunden und Familien eine große Freude machen. Sie sagt aus: Ich denke an dich und du bist mir die Mühe wert, dir eine Karte zu schreiben und zu verschicken. fw

