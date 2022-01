Positives Fazit des Reichstag-Jubiläums

Worms. Nach dem Ende der Jubiläumsveranstaltungen zum 500. Jahrestag des Wormser Reichstags haben die Stadt Worms und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ein positives Fazit gezogen. Die Berichterstattung über das Jubiläumsjahr habe Worms dabei geholfen, das „touristische Luther-Profil nachhaltig zu schärfen“ erklärte Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU)..

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz Pandemie und Kontakteinschränkungen sei es gelungen, viele Menschen „mit den Ideen der Reformation in Kontakt zu bringen“, so Ulrich Oelschläger, Präses der EKHN-Synode. So hätten rund 100 000 Menschen die Multimedia-Inszenierung „Der Luther-Moment“ im SWR gesehen. Die Macher der Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“ im Museum Andreasstift zählten vom 3. Juli bis 30. Dezember insgesamt 15 614 Besucher. Bei den Wormser Nibelungen-Festspielen sahen zudem über 10 500 Zuschauer das Stück „Luther“ von Lukas Bärfuss. epd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2