Porzellan im Erbacher Schloss

Erbach. Das Schloss Erbach ist ab heute (Dienstag) wieder täglich für Besucher geöffnet. Neben den regulären Öffnungszeiten im Deutschen Elfenbeinmuseum und den öffentlichen Führungen durch die Gräflichen Sammlungen und am Schöllenbacher Altar ergänzt ein breites Spektrum an Themenführungen, Vorträgen und Veranstaltungen den historischen Erlebnisort.

Antiquitäten schätzen lassen

In diesem Jahr dürfen sich Besucher zudem auf einen ganz besonderen Augenschmaus freuen. Die Ausstellung „Zu Gast im Schloss. Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“ zeigt zwischen dem 1. Mai und dem 6. Januar 2023 in der Beletage der Gräflichen Sammlungen Porzellane auf gedeckten Tischen und Möbeln sowie in Vitrinen.

Schloss Erbach startet in die neue Saison. © Michael Leukel

Rund um die Sonderausstellung läuft im Schloss Erbach für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein abwechslungsreiches Ganzjahresprogramm mit Workshops wie Porzellanmalen, Knigge 2022 oder „Tische kreativ dekorieren“.

Ein weiterer Höhepunkt des Veranstaltungsjahres wird der Erbacher Antiktag am 18. September sein. Im Rittersaal können Besucher ihre mitgebrachten Antiquitäten kostenlos bei Experten schätzen lassen. Der Händlermarkt im Schlosshof lädt zum Bummeln und Kaufen von Raritäten ein.

Im Deutschen Elfenbeinmuseum wird das im vergangenen Jahr eröffnete Karl Schmidt-Rottluff-Kabinett mit einem Vortrag und Expertenführungen thematisiert. Die Beinschnitzereien eines der bedeutendsten Vertreter des deutschen Expressionismus sollten sich Bewunderer dieser Handwerkskunst nicht entgehen lassen.

Familien können mit eigenem Guide zum Wunschthema eines der beiden Museen besuchen und erleben ihre ganz private Führung. Und alle, die mit edlen Naturmaterialien – wie beispielsweise pflanzlichem Elfenbein – gerne einmal selbst kreativ werden möchten, fertigen in den buchbaren Workshops mit den Elfenbeinschnitzmeisterinnen kleine Unikate oder Schmuck. Daneben gibt es noch viel Wissenswertes und einen Besuch im Elfenbeinmuseum.

Die komplette Programmübersicht dieses Jahres für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ist als Printversion im Museumsladen erhältlich und steht im Veranstaltungskalender auf der Schloss-Webseite. red

