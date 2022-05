Polnische Freunde betonen das Verbindende

Bergstraße. Die Partnerschaft des Kreises Bergstraße mit dem Kreis Swidnica/Schweidnitz besteht seit 20 Jahren. Mit einem Festakt in Heppenheim wurde das Jubiläum am Dienstagabend gefeiert. Unter den polnischen Gästen waren Vize-Landrat Zygmunt Worsa und der Generalkonsul der Republik Polen in Köln, Jakub Wawrzyniak.

Trotz der stark eingeschränkten Möglichkeiten von internationalen Begegnungen während der über zweijährigen Pandemie hätten die Beziehungen zwischen den beiden Landkreisen keinen Schaden genommen, sagte der Diplomat im Restaurant „Gossini“. Der direkte Austausch zwischen den Menschen sei aber mindestens ebenso bedeutend, wenn nicht noch wichtiger als der Dialog auf offizieller Ebene.

Der Doyen des Konsularischen Korps Nordrhein-Westfalen sprach in Heppenheim aber auch die aktuelle Krise in Osteuropa an: „Die Welt verändert sich gerade auf schreckliche Weise.“ Die Gedanken des polnischen Volks seien derzeit bei den Nachbarn in der Ukraine.

Beide Länder verbindet eine jahrhundertelange – nicht immer glückliche – Geschichte. Große Teile der heutigen Ukraine gehörten zum Königreich Polen-Litauen. Mit dem Aufkommen nationalstaatlicher Bestrebungen im 19. Jahrhundert kam es zu Rivalitäten zwischen Ukrainern und Polen um dieses Gebiet. Dabei konnten sich die Polen im Jahr 1918 militärisch durchsetzen.

„Ein Hoch auf diese Partnerschaft“

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs spürt Polens Wirtschaft in vielfacher Weise die Auswirkungen der Krise. Und polnische Politiker sparen derzeit nicht mit Kritik am Ukraine-Kurs der Bundesregierung – keine ideale Phase für ein rundes Jubiläum auf Kreisebene? Jakub Wawrzyniak plädierte dafür, weiterhin miteinander statt übereinander zu sprechen und so potenzielle oder akute Konflikte anzugehen. Polen und Deutschland verbinde viel. Seit 2004 ist Polen Mitglied der EU.

„Je näher wir zusammenrücken, desto weniger Chancen haben diejenigen, die uns trennen wollen“, so der Diplomat über Putins Offensive in der Ukraine und seinen Druck gegenüber Europa: „Ein Hoch auf diese Partnerschaft.“

Die Bergsträßer gaben das Lob zurück. Polen verdiene viel Anerkennung für die schnelle Hilfe für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine, sagte auch Landrat Christian Engelhardt, der die Delegation offiziell begrüßt hat. Nach dem 10. und dem 15. Geburtstag wurde auch der 20. im Landkreis gebührend begangen. Es gehe bei einer solchen Partnerschaft letztlich immer um die Zukunft, so Engelhardt, der daher besonders die Jugendlichen aus beiden Landkreisen begrüßte.

Besuch im Hambacher Schloss

Am Mittag hatten die deutschen und polnischen Schüler gemeinsam das Hambacher Schloss besucht, wo im Mai 1832 rund 20 000 Menschen für Freiheit, Einheit und Demokratie demonstrierten – darunter auch viele aus Polen, deren Freiheitskampf von der russischen Herrschaft im Vorjahr gescheitert war. Auch politische Flüchtlinge aus dem Land wurden mit offenen Armen aufgenommen. So wurde das Hambacher Fest ein gesamteuropäisches Freiheitsfest im Zeichen der europäischen Solidarität, so der Landrat weiter.

Engelhardt dankte allen, die sich auf Kreisebene seit zwei Jahrzehnten um die Beziehungen nach Schweidnitz bemühen. In erste Linie sei dies der Freundschaftsverein Brücke/Most, der im April 2002 von 67 Bürgern gegründet wurde. Mit ihm sollten die unterzeichneten Partnerschaftsverträge mit Leben erfüllt werden. Namentlich nannte der Landrat die maßgeblichen Vereinsmotoren und Vorsitzenden Werner Breitwieser, Heinz-Jürgen Schocke und Philipp Otto Vock. Aktueller Vorsitzender ist Norbert Golzer, der im „Gossini“ über die Biografie und Ziele der Mitglieder informierte.

Sein Amtskollege aus Swidnica, Piotr Federowicz, schickte eine Grußbotschaft per Video. Darin dankte er allen, die am Fundament des langjährigen Austauschs mitgewirkt haben und die Kontakte auch in Zukunft weiter pflegen. Vize-Landrat Zygmunt Worsa sprach von einer soliden Partnerschaft. Es gehe in beiden Ländern nun darum, die Beziehungen fortzuführen und gemeinsam für Frieden und Demokratie in Europa zu kämpfen. „In unserer unmittelbaren Nachbarschaft steht beides gerade auf dem Spiel.“ Gerade jetzt komme darauf an, dass sich Europa als Einheit zeigt und seine Grundwerte verteidigt.

Wilkes und Hoffmann gewürdigt

Worsa würdigte die Bergsträßer Landräte Matthias Wilkes und seinen Vorgänger Norbert Hofmann, in dessen Amtszeit die Freundschaft begründet wurde. Hofmann, damals einer der Initiatoren, war am Dienstag auch persönlich anwesend. Zygmunt Worsas besonderer Dank galt Ewa Redemann vom Freundschaftsverein Brücke/Most, die im Landratsamt unter anderem für die Kreispartnerschaften zuständig ist.

Musikalisch begleitet wurde der Festakt vom hervorragenden Jazztrio mit Florian Hofmann (Gitarre), Maurice Kuehn (Kontrabass) und Matthias Dörsam am Saxofon.