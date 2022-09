Polizistin aus Heppenheim auf Spendenwanderung für das Ahrtal

Darmstadt/Bergstraße. Über 400 Kilometer wird sie am Ende unterwegs gewesen sein: Hauptkommissarin Sandra Köhler sammelt auf ihrer Wanderung durch Hessen Spenden zugunsten der Flutopfer im mittleren Ahrtal.

Gestartet ist die 48-Jährige, die im Erkennungsdienst bei der Polizeidirektion Bergstraße in Heppenheim tätig, vor gut zwei Wochen. Zur Halbzeit hatte sie rund 220 Kilometer bei ihrer Spendenwanderung, bei deren Route sie sich an den Polizeipräsidien in Hessen orientiert, zurückgelegt.

„Ich möchte an die verhängnisvolle Flutkatastrophe, die die Menschen im Ahrtal ereilt hat, erinnern. Mit dieser Aktion hoffe ich, möglichst viele Spenden für die Betroffenen sammeln zu können, weil die Menschen dort noch immer unter den drastischen Folgen leiden. Ich freue mich über jede Unterstützung dabei“, erklärte die Polizistin.

Am vergangenen Donnerstag war sie im Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden von Polizeipräsident Felix Paschek sowie am Dienstag im Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen von Polizeivizepräsident Christian Vögele herzlich empfangen worden. Der nächste Abschnitt führt sie zum Polizeipräsidium Osthessen in Fulda. Ihr Ziel – das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel – wird sie voraussichtlich am Montag (26.) erreichen. 195 Kilometer liegen nun noch vor ihr.

Bisher verlief ihre Wanderung wie geplant und ohne Komplikationen. Viele Wegbegleiter haben sie bereits auf einzelnen Etappen unterstützt, so dass Sandra Köhler bislang so gut wie nie alleine unterwegs war. Ihre gute Stimmung und Motivation werden auch von den gelegentlichen Regenschauern nicht getrübt. In einem Telefonat sagte sie: „Ich freue mich sehr über die große Unterstützung aus allen Richtungen. Bislang hat alles reibungslos funktioniert.“

Unter dem Verwendungszweck „Wanderherz“ kann an die „Aktion Deutschland Hilft e.V.“ (IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30) unterstützt werden. red