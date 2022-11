Polizisten in Zivil haben am Donnerstag umfangreiche Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen vorgenommen. Schwerpunkt ihres Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Mit Unterstützung mehrerer Zivilfahnder der Polizeipräsidien Koblenz, Rheinpfalz, Mainz und Südosthessen wurden insgesamt 94 Fahrzeuge gestoppt und 228 Personen überprüft.

Im Rahmen des Einsatzes gingen den

...