Polizisten helfen Stute Lotte auf der A 67 bei Rüsselsheim

Südhessen. Bei einem außergewöhnlichen Einsatz kamen Polizisten einem Pferd in Not zur Hilfe. Dazu war es am Mittwochabend (03.05.), gegen 17 Uhr gekommen, als eine Familie aus dem Landkreis Trier-Saarburg mit ihrem Pferd im Pferdeanhänger auf dem Heimweg von einer Tierklinik in Unterfranken war. Das Tier war auf der A 67 im Anhänger gestürzt und hatte sich dort verkeilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem nächstgelegenen Rastplatz "Neuhöfer-Tann" waren alle Standplätze besetzt, weswegen die Pferdbesitzer kurzerhand auf der Seitenspur stoppten. Eine alarmierte Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen sicherte die Gefahrenstelle ab und die beiden Beamten leisteten zudem umfassende Hilfe bei der Rettung der Hannoveraner Stute "Lotte" und der anschließenden Wiederverladung in den Hänger.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Die Polizisten besorgten außerdem Wasserkanister von in der Nähe befindlichen Brummifahrern zur Versorgung des Tieres. Anschließend geleitete die Autobahnstreife die Fahrerin über einen kleinen Umweg zurück zum Eingang des Rastplatzes, weil ein rückwärts Ausparken zu gefährlich gewesen wäre und zu guter Letzt sicherten die Beamten dann auch die Fahrt, welche nur sehr langsam vonstatten gehen konnte, weil das Pferd erneut einen Notfall auf der Autobahn hätte erleiden können, bis zur Pferdeklinik.

Die Pferdebesitzerin bedankte sich zwischenzeitlich mit einem Dankschreiben bei den zwei Polizisten für die, wie sie schreibt, "freundliche und umsichtige Vorgehensweise, durch die verhindert wurde, dass unser Pferd noch vor Ort verendete".

Mehr zum Thema Blaulicht Entenfamilie sorgte für Sperrung der A 67 bei Lorsch Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kriminalität „Die Reaktion der Polizisten in Viernheim auf dem Aldi-Parkplatz war angemessen“ Mehr erfahren

In einem Telefonat am Freitag (05.05.) äußerte die Frau, dass Lotte immer noch nicht wirklich über den Berg sei und daher noch keine Entwarnung gegeben werden kann. Die Polizei Südhessen hofft auf eine baldige Genesung der Stute und drückt hierfür alle Daumen.