Polizisten aus Tschechien an der Bergstraße

Bergstraße. Bundesweit wurden die Corona-Beschränkungen gelockert, was auch die Verbindungsstelle Bergstraße in Bensheim der International Police Association (IPA) und ihre Kollegen der IPA Esslingen freut, die nun wieder uneingeschränkt ihre Arbeit aufnehmen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die IPA Esslingen blickt bereits auf langjährige Kontakte zur tschechischen Polizei in Prag zurück. Als sich kürzlich erneut vier Wasserschutzpolizisten angekündigt hatten, machten sich der Esslinger Verbindungsstellenleiter Helmut Wurster und Ehrenbeisitzer Erich Stiedl auf die Suche nach einem passenden Programm.

In diesem Zusammenhang nahmen sie Kontakt mit den IPA-Freunden von der Bergstraße auf, die umgehend eine Einladung aussprachen.

Die tschechischen Kollegen Jirka ˙kelemba, Rudolf Dolák, Jan Tykal, Petr ˙kumŀal und ihre zwei Esslinger Betreuer bezogen in Bensheim das IPA-Heim „Haus Europa“. Von dort aus ging es in den nächsten vier Tagen auf die Rundreise durch die hessische Bergstraße.

Neben einem offiziellen Besuch bei der Bensheimer Bürgermeisterin stand unter anderem die Einladung bei der hessischen Wasserschutzpolizei in der Landeshauptstadt Wiesbaden auf dem Plan. Die Gäste aus Prag wurden durch den innenpolitischen Sprecher der CDU-Landesfraktion, Alexander Bauer, begleitet. Danach stellte der Direktionsleiter der Wasserschutzpolizei, Udo Gelbe, die Organisation und Aufgaben dar.

Zum Abschluss erhielten alle die Möglichkeit, eine Streifenfahrt auf dem hessischen Rhein von Wiesbaden nach Gernsheim mitzuerleben. Bei bestem Wetter konnten sie sich über die jeweilig anderen Aufgaben- und Dienstgebiete sowie begehrte Abzeichen und Erreichbarkeiten austauschen.

„Des war a ganz dolls Gschichtle…“, resümierte der Leiter der IPA Esslingen, Helmut Wurster, und bedankte sich für die länderübergreifende Unterstützung. Der Abschied am darauffolgenden Tag währte jedoch nur kurz: Im Oktober steht bereits der Gegenbesuch der hessischen und baden-württemberger Kolleginnen und Kollegen an. „Gelebte IPA – IPA erleben“, so verstehen auch Jupp Simon und David Weiser von der Verbindungsstelle Bergstraße die Möglichkeiten, endlich wieder länderübergreifend mit Kollegen in Kontakt zu treten, um Kontakte zu knüpfen. red