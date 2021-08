Polizist rettet 51-jährigen Mann aus dem Altrhein bei Lampertheim

Hilfe. Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Samstagmittag (14.08.) Hilferufe gemeldet, die er im Bereich des Parkplatzes Wehrzollhaus gehört habe.

Eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim konnte bereits von der Heubrücke aus, die über den Altrhein führt, eine Person im Fluß treiben sehen. Die Beamten machten sich zunächst vom Ufer aus ein Bilder von der Situation, erkannten aber rasch, dass der Mensch immer wieder unter Wasser geriet. Der nach Hilfe rufende Mann hatte offensichtlich auch keine Kraft mehr, selbstständig ans rettende Ufer zu schwimmen. Ein Polizist zog Teile seiner Uniform aus und schwamm zu der Person, die in der Mitte des Altrheins trieb. Er griff nach dem Mann und brachte ihn an das rettende Ufer, wo schon der im Vorfeld alarmierte Rettungswagen wartete. Äußerlich unverletzt berichtete der 51 Jahre alte Mann aus Worms, dass er bereits seit zwei Stunden im Wasser getrieben sei. Er habe einer inneren Stimme gefolgt. Zur ganzheitlichen Untersuchung wurde der 51-Jährige in eine Fachklinik gefahren.