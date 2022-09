Polizeikontrollen in Bensheim und Elmshausen zum Schulstart

Bensheim/Elmshausen. Das neue Schuljahr ist bereits zwei Wochen alt und die auch Kleinsten der Schülerinnen und Schüler dürften ihre ersten Wege schon alleine gemeistert haben. Hierbei sind sie mit bisher unbekannten Gefahren des Straßenverkehrs konfrontiert.

Mit Beginn des Schulstarts hat die Polizei Südhessen auch in diesem Jahr verstärkt auf die Schulwegsicherung geachtet und insbesondere vor Schulen in den Städten und Landkreisen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei ging es vor allem um das Gespräch mit Verkehrsteilnehmern und die Sensibilisierung darüber, welche Gefahren schon bei geringen Überschreitungen der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit lauern.

Ergänzt wurden die umfassenden Kontrollen von der Verkehrssicherheitsaktion "Blitz für Kids". Ausgestattet mit grünen und gelben Karten durften die Kinder die Ordnungshüter tatkräftig unterstützten und kamen ins Gespräch mit den Angehaltenen. Die grünen Kärtchen erhielten Fahrer, die sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben. "Gelb" wurde den Wagenlenkern mit überhöhter Geschwindigkeit überreicht.

Die Bilanz zweier Kontrollen, die am Donnerstag (15.9.) vor einer Bensheimer Schule in der Darmstädter Straße und vor der Grundschule in Elmshausen durchgeführt wurden, fiel gemischt aus. Insgesamt 16 Fahrerinnen und Fahrer durften sich über eine grüne Karte freuen, 34 erhielten eine gelbe Karte und eine mündliche Verwarnung weil sie in der 30er Zone zu schnell unterwegs waren. Traurige Spitzenreiterin war eine Autofahrerin mit gemessenen 47 km/h vor der Grundschule in Elmshausen.