Polizeihund Lennox spürte Flüchtigen auf

Lampertheim. Streifenbeamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim kontrollierten am Samstagabend auf der Neuschloßstraße in Lampertheim die Fahrzeugbeleuchtung von Verkehrsteilnehmern. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, blieb um 20.20 Uhr ein Pkw-Fahrer angesichts der Kontrollstelle in etwa 50 Meter Entfernung stehen, schloss sein Fahrzeug ab „und entzog sich fußläufig der Kontrolle“. Seine Flucht führte bis zu einem Firmengelände, wo er einen Stacheldrahtzaun überwand. Die Streifen nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Versuch des Flüchtenden, sich zu verstecken, blieb nicht von Erfolg gekrönt, denn Diensthund Lennox konnte ihn in einem Gebüsch stellen. Die Polizei berichtet weiter: „Des Hundes Nase fand nicht nur den Flüchtigen, sondern auch den eilig vergrabenen Autoschlüssel.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anhaltspunkte für die Flucht entdeckte die Polizei am Stacheldraht, denn dort blieben Spuren von Betäubungsmitteln zurück, die der 23 Jahre alte Wormser mutmaßlich zuvor konsumiert hatte. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs fiel den Ordnungshütern auf, dass es seit wenigen Tagen wegen fehlendem Versicherungsschutz außer Betrieb gesetzt und zur Entstempelung ausgeschrieben worden. Einen Führerschein hat der Mann ebenfalls nicht. Sein Fahrzeug wurde durchsucht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nun wird er sich in einem Strafverfahren für die zahlreichen Straftaten verantworten müssen.